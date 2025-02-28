Suat Toktaş 1 aydır tutuklu

Halk TV hakkında başlatılan "bilirkişi" soruşturması kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 1 aydır cezaevinde.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüş, bu görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında önce gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, daha sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 29 Ocak'ta tutuklanan Suat Toktaş, 1 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bu süreçte Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi.

Hazırlanan iddianamede "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 9 yıla kadar, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın ilk duruşması 4 Mart'ta görülecek.