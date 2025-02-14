Suat Toktaş'ın avukatı, tutukluluğa yapılan itirazın reddedildiği iddiasını yalanladı

16 gündür cezaevine tutulan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın avukatı Sebla Başarır, Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildiğine dair haberleri yalanladı, itiraz sürecinin sürdüğünü söyledi.

Avukat Figen Çalıkuşu, Karar'daki köşesinde çarşamba günü Silivri Cezaevi'nde Suat Toktaş'ı ziyaret ettiğini ve Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini yazmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toktaş'ın avukatı Sebla Başarır, itirazın sonuçlanmadığını ve sürecin devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başarır, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yer alan müvekkilim Suat Toktaş ile ilgili yapılan açıklamalarda yer alan hususlara ilişkin olarak henüz tebliğ edilmiş bir karar yoktur. Şu aşamada Suat Toktaş nezdinde tutuklamaya itiraz süreci devam etmektedir. Lüzum arz etmesi halinde dosya ile alakalı güncel ve doğru bilgilendirme tarafımızca yapılacaktır. Bu konuda herkesten gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüştü. Daha sonra görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından pazartesi günü itibarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında önce gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, daha sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.

Suat Toktaş 29 Ocak'ta tutuklanmıştı.