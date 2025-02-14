Suat Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

16 gündür cezaevinde tutulan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Avukat Figen Çalıkuşu, Karar'daki köşesinde çarşamba günü Silivri Cezaevi'nde Suat Toktaş'ı ziyaret ettiğini ve Toktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini yazdı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüştü. Daha sonra görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından pazartesi günü itibarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında önce gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, daha sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.

Suat Toktaş 29 Ocak'ta tutuklanmıştı.