Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve ve Kürşad Oğuz adli kontrol şartıyla serbest

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'ın ardından ifadesine başvurulmak üzere adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un savcılık ifadeleri tamamlandı. Pehlivan, Toktaş ve Oğuz, savcılık tarafından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bilirkişi soruşturmasında ifadeleri alınan Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Pehlivan ve Oğuz'a haftada 3 gün imza ve yurtdışına çıkış yasağı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV’de 'izinsiz kayda alınıp yayınlandığı” iddiasıyla önceki gün soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ile Serhan Asker 17.00 sıralarında adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak yine dün akşam gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile öğleden sonra adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, Pehlivan, Toktaş ve Oğuz'un TCK'nın 133/3 ve 277 maddelerinde düzenlenen 'suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesine haiz delillerin" bulunduğu iddiasıyla tutuklama talep etmişti.

Halk TV'den sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada “Türkiye, pazartesi gününden bu yana bir gazetecilik faaliyetinin, yargı sopasıyla kriminalleştirilmesini konuşuyor. Gazetecilik yaptık, cevap hakkı kullandırdık, şimdi gazeteciliğe, Halk TV’ye bedel ödetilmeye çalışılıyor” denilmişti.

Öte yandan Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı, Oğuz’un ifadeye götürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı:

Program Müdürü ⁦@kursadoguz⁩ da şu anda kanal önünden gözaltına alındı pic.twitter.com/auOYMf5gas — sorel dagistanli (@soreldagistanli) January 29, 2025

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, ifadeye böyle götürüldühttps://t.co/lDSpOGJWjE https://t.co/tJ9tv13cOt pic.twitter.com/vkMz1nOgq1 — Halk TV (@halktvcomtr) January 29, 2025

NE OLMUŞTU?

Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Haber Müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı.

Halk TV tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya konu edilen ses kaydını Barış Pehlivan'ın değil Kürşad Oğuz'un aldığı belirtilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır."