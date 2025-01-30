Suat Toktaş tutuklanmıştı: Halk TV'ye bilirkişi soruşturmasında hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Yazıda, Suat Toktaş'ın üzerine atılı suçlara ilişkin ifadesi göz önünde bulundurulduğunda, hakkında tutuklama tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olgular bulunduğu savunuldu.

Toktaş'ın her ne kadar gazeteci Barış Pehlivan'ın kendisine "Ağabey biz gazeteciyiz" şeklinde cevap vermesinden sonra Pehlivan'ın bilirkişiden izin aldığını düşündüğünü söylese de "uzun yıllardır çalışan deneyimli gazetecinin izin alındığından emin olmadan bu kaydı yayımlamaması gerektiğini bilebilecek durumda olduğu" ifadelerine yer verildi.

HAKİMLİK: SES KAYDININ YAYIMLANMASINDA KAMU YARARI YOK

Yazıda, "hakimlikte izlenen ses kaydının röportaj niteliğinde olmadığı, bilirkişinin röportaj vermek istemediğini ısrarla vurguladığı, ses kaydının içeriği de düşünüldüğünde kaydın yayımlanmasında kamu yararının bulunmadığı" ifadelerine yer verildi.

Hakimlik Toktaş'ın müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle etkilemeye teşebbüs ettiğini iddia etti. Yazıda Toktaş'ın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Barış Pehlivan'ın üzerine atılı suçlara ilişkin yazıda, savcılık tarafından tutuklama tedbirine karar verilmesi talep edilmişse de dosyadaki beyanlar göz önüne alındığında kayıt altına alan kişinin Pehlivan olmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Kürşad Oğuz (solda) ve Barış Pehlivan (sağda), Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı / AA

"PEHLİVAN VE TOKTAŞ'IN TUTUKLANMASI ÖLÇÜSÜZ"

Yazıda, Pehlivan'ın ses kaydının yayımlanmak amacıyla kayda alındığından ve Toktaş'ın yayımlayacağından haberdar olduğunu gösterir dosyada delil olmadığı belirtilerek, Toktaş'a "İzin almadım" şeklinde mesaj göndererek uyarıda bulunduğu ve iki suç yönünden bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı aktarıldı.

Kürşad Oğuz'un üzerine atılı suçlara ilişkin, her ne kadar konuşmaları kayıt altına alan Oğuz olsa da haber değeri olabileceğini düşünerek kayıt yaptığı belirtilen yazıda, Oğuz'un da Pehlivan gibi kaydın yayımlanmaması gerektiği konusunda Toktaş'ı uyardığının anlaşıldığı ve tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı ifade edildi.

Yazıda, Pehlivan ve Oğuz'un imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildiği anlatıldı.

BARIŞ PEHLİVAN: SUAT TOKTAŞ'A UYGULANAN HUKUKSUZLUK

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Pehlivan, Suat Toktaş'ın Türkiye'de çok sayıda gazeteci yetiştirdiğini söyleyerek hukuksuz şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtti.

Hukuk ve gazetecilik mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Pehlivan, "Bütün izleyicilerimizden artık bugünden sonra daha fazla Halk TV'ye sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

KÜRŞAT OĞUZ: SUAT TOKTAŞ'IN YANINDAYIZ

Kürşad Oğuz da burada yaptığı açıklamada, Suat Toktaş'ın yanında olduklarını söyledi.

Oğuz, devamında şunları kaydetti: "Halk TV hep halkın yanında oldu. Suat da biz de halkın bundan sonra Suat Toktaş'ın ve Halk TV'nin yanında olmasını daha fazla bekliyoruz. Siyasetçiler geldi, halk geldi, Halk TV'nin kapısında tepkilerini ortaya koydu. Bunlar çok önemliydi direnmenin gücünü ortaya koydular. Belki de biz o sayede dışarıdayız şu anda ama Suat'ı da alacağız."

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüştü. Daha sonra görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından pazartesi günü itibarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında önce gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, daha sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.