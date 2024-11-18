Şubadap’dan çocuklar için yeni albüm: Kabuk Kırma Partisi yayında!

“Çekirdeksiz Domates”, “Fasa Fiso”, “Özgürlük” gibi çocukların sevdiği şarkılarıyla tanınan Şubadap Çocuk ekibi, 8. albümü olan “Kabuk Kırma Partisi” albümünü yayınladı.

Albüm, ilk olarak ekibin ürettiği ŞubadApp uygulaması üzerinden yayına girdi. Uygulamanın ücretsiz ve reklamsız olduğunu hatırlatan Şubadap Çocuk ekibi, albümdeki tüm şarkıların 10 gün sonra tüm dinleme platformlarından da dinlenebileceğini ancak dinleme ortamı tercihi olarak ŞubadApp uygulamasının öne çıkmasını önemsediklerini ifade ediyor.

Ekibin sosyal medya hesaplarında bu konu ile ilgili yayınladığı “Neden Böyle Bir Şey Yapıyoruz?” başlıklı gönderide şunlar kaydedildi:

“Neden böyle bir şey yapıyoruz?

Müzik yayıncılığı uzun süredir devasa şirketlerin egemenliği altında. Dünyadaki şarkıların büyük bölümü telefonumuzda, evet ama konu bununla bitmiyor. Bu platformlar, hem sanatçının hakkına giriyor, haksızca büyük kârlar elde ediyorlar, hem de dinlemeleri, tercihleri çeşitli biçimlerde manipüle ediyorlar.

Biz uzun süredir bu konu üzerine çalışıyoruz. Dinleyicilerimizle doğrudan temas kurmanın alternatif yolları üzerine kafa yoruyoruz. Yine bu sebeple, tüm üretimlerimizi web sitemiz subadapcocuk.org üzerinden kamuya açık şekilde paylaşıyoruz. Şarkılarımızı da aynı şekilde ücretsiz indirebiliyorsunuz sitemizden. Çünkü bu üretimler çocukların ve dolayısıyla toplumun bir ihtiyacı olarak üretiliyor ve hepimiz bunlara sahip çıkarsak daha etkili üretimler haline gelecek.

ŞubadApp de bu çabaların bir parçası. Şubadap şarkılarını ücretsiz, reklamsız, diğer şarkı ve videoların basıncında kalmadan dinleyebiliyorsunuz. Anadolu turnelerimiz boyunca çokça köyde internet sorunu olduğunu da gördük, bu sebeple şarkıları çevrimdışı dinleme olanağı da oluşturduk. Bu çalışmalarımızı kıymetli gören takipçilerimizden, arkadaşlarımızdan da istediğimiz şey, uygulamayı indirmeleri ve çevrelerine önermeleri.”

6 şarkıdan oluşan “Kabuk Kırma Partisi” albümünde, Şubadap Çocuk’un önceki albümlerinde olduğu gibi şarkıları çocuklar seslendiriyor. Albümde yer alan çeşitli temalardaki şarkıları söyleyen çocukların İzmir’de, Harmandalı Kültür Sanat Derneği bünyesinde birlikte çalışmalar yaptıkları çocuklar olduğunu ifade eden ekip, çocukların ve Harmandalı Kültür Sanat Derneği’yle yaptıkları uzun süreli ortak çalışmanın gücüyle bu albümü ortaya koyabildiklerinin altını çizdi.

Yayınladıkları yeni albümle birlikte, kuruluş tarihleri olan 2013’ten bugüne, çocuk şarkıları repertuarına toplam 51 yeni çocuk şarkısı eklemeyi başaran ekip, yeni albümdeki şarkılarını şöyle tanıttı:

‘’Yeni albümdeki şarkıları size birer cümleyle tanıtmak isteriz.

''Suzi'', bizim komşumuz, her sokakta biraz sevgi, bir kap su.

''Tak Tak Tak'', kabuklarını kıran, değişen, dönüşen her canlıya içten dışa fırlayan bir 'heeey' şarkısı.

''Mevsimler Yerinde Kalsın'', kafası karışan mevsimlerin imdadına koşmak isteyenlerin jestli, mimikli coşkusu.

''Evdeki Hayalet'', evdeki görünmeyen emeği göstermek için gözlük.

''Takıl Kitapların Kanatlarına'', kitaplardan hayallere kanatlı bir köprü.

''Öcü Möcü Yok Ki'', kulaktan kulağa büyüyen hurafelerden kurtulma denemesi.

İyi dinlemeler…’’