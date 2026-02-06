Şubat 2023 de ders olmadı: Afet projesine ödenek yok

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler, 11 kentte büyük yıkımlara neden oldu. Deprem kuşağında olan Türkiye’nin konut stokunun depreme hazırlıksızlığını bir kez daha gözler önüne seren 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarma faaliyetlerinde de büyük zafiyet yaşandı. Arama-kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zafiyet, afetlerde kritik önemi bulunan AFAD’ı tartışmaya açtı.

Depremin üzerinden geçen üç yıla karşın deprem kentlerinde sorunların çözülememesi tartışmaları alevlendirdi. Eş-dost-akraba atamaları ile gündeme gelen AFAD’ın 2025 yılı hedeflerine yönelik gerçekleşme verileri ise Şubat 2023 depremlerinden de ders alınmadığını ortaya koydu.

SKANDAL GEREKÇE

AFAD’nın, 2025 yılının başında yüzde 80 ilerleme hedefi koyduğu, “Afet ve acil durumlara ilişkin veri yönetim sisteminin ve standartlarının oluşturulması” projesinin bütçe ve personel yetersizliğine takıldığı öğrenildi. Yüzde 80 ilerleme hedefine karşın yüzde 40 oranında aşama kaydedilen projenin hedefe ulaşamama nedeni, “Veri yönetim sistemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin literatür taraması yapılmış, bütçe ve personel yetersizliğinden dolayı başlanamamıştır” ifadesiyle açıklandı.

FREKANS YOK

Olası afetlerde kritik önemi bulunan, “Ulusal ortak afet telsiz kanalı” projesinin de hayata geçirilemediği belirlendi. 2025 yılının başında üç kente kurulması hedefiyle yola çıkılan ulusal ortak afet telsiz kanalı için BTK’den frekans tahsisi yapılmadığı belirtildi. Projenin gerçekleşme hedefi, 2026 yılının sonuna sarkıtıldı.