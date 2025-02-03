Şubat 2025 kira artış oranı belli oldu! Şubatta kira zammı yüzde kaç oldu?

Ocak 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Şubat 2025 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre:

Ocak 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 5,03 arttı. Son 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 56,35 olarak hesaplandı.

ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI

Şubat 2025 kira artış oranı yüzde 56,35 oldu.

Bu oran, konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek artış oranıdır ve ev sahipleri tarafından bu oranın üzerinde zam yapılması yasal değildir.

Şubat 2025 kira artışıyla ilgili tüm detayları ve kira zam hesaplamalarını inceleyelim:

ŞUBAT 2025 KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışları, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereğince TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanır. Şubat 2025 kira artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlendiğine göre, kira zam hesaplamasını adım adım inceleyelim:

Mevcut kira bedeli üzerinden yüzde 56,35 oranında zam yapılacak.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMALARI

Kirası 10.000 TL olan bir kiracı için:

Artış oranı: Yüzde 56,35

Yeni kira bedeli: 15.635 TL

Bu hesaplamalar, kira zam oranı olan yüzde 56,35’ye göre belirlenmiştir. Ev sahipleri, bu oranın üzerinde bir artış yapamazlar.

ŞUBAT 2025 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Şubat 2025 kira artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlendi.

EV SAHİPLERİ, YASAL KİRA ARTIŞ ORANINDAN DAHA FAZLA ZAM YAPABİLİR Mİ?

Hayır. Konut kiralarında en fazla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadar zam yapılabilir. Şubat 2025 için bu oran yüzde 56,35’tir ve daha fazla zam talep edilemez.

EV SAHİBİ KİRA ARTIŞI YAPMAZSA NE OLUR?

Kiracı, mevcut kira bedelini ödemeye devam eder. Ancak ev sahibi zam talebinde bulunabilir ve kira sözleşmesine göre hareket edilir.

KİRACI, KİRA ARTIŞINI KABUL ETMEK ZORUNDA MI?

Evet. Yasal kira artış oranı TÜFE’ye göre belirlendiği için, kiracı bu artışı kabul etmek zorundadır. Ancak ev sahibi yasal oranın üzerinde bir artış talep ederse, kiracı bunu reddedebilir.

KİRA ARTIŞ ORANI HER AY DEĞİŞİYOR MU?

Evet. Her ay TÜİK tarafından açıklanan yeni enflasyon verilerine göre kira artış oranı belirlenir.

EV SAHİBİ 5 YIL DOLDUĞUNDA KİRACIYI EVDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

Türkiye'de kiracı hakları Türk Borçlar Kanunu ile korunmaktadır. 5 yıl dolduğunda ev sahibi, kiracıyı doğrudan tahliye edemez. Ancak, 10 yıl uzama süresi dolduğunda veya haklı bir gerekçe sunarak dava açarsa kiracıyı tahliye edebilir. Ev sahibi, kendisinin veya birinci dereceden yakınlarının konuta ihtiyacı olduğunu ispatlarsa, mahkeme kararıyla tahliye sürecini başlatabilir. Ayrıca, kiracı sözleşmeye aykırı davranırsa, kirasını ödemezse veya eve zarar verirse ev sahibi dava açarak tahliye talep edebilir. Kanunen 5 yılın sonunda ev sahibi keyfi olarak kiracıyı çıkaramaz, ancak kira tespit davası açarak rayiç bedel üzerinden yeni kira belirlenmesini talep edebilir.

EV SAHİBİ 5 YILIN SONUNDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPABİLİR Mİ?

Türk Borçlar Kanunu’na göre ev sahipleri, kira artışlarını TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapmak zorundadır ve bu oran tavan zam sınırı olarak belirlenir. Ancak, kiracının aynı evde 5 yılını doldurması durumunda, ev sahibi kira tespit davası açarak, bölgedeki emsal kira bedellerine göre yeni bir kira belirlenmesini talep edebilir. Mahkeme, kiranın mevcut piyasa koşullarına uygun olup olmadığını değerlendirir ve karar verir. Bu durumda, enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması mümkün olabilir, ancak bu doğrudan ev sahibinin insiyatifinde değildir ve mahkeme onayı gerektirir.

Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle kira artış oranları da yükselmeye devam ediyor. Şubat 2025’te uygulanacak %56,35 zam oranı, birçok kiracı için önemli bir mali yük oluşturacak.

Kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranlarını ve yasal düzenlemeleri dikkatlice takip etmelidir. Özellikle kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde, TÜFE verileri baz alınarak yapılan artışlara göre bütçe planlaması yapılması önemlidir.

Güncel enflasyon ve kira artış oranlarını öğrenmek için TÜİK’in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.tuik.gov.tr