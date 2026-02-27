ŞUBAT 2026 AÇLIK YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU!

Şubat 2026 açlık ve yoksulluk sınırı verileri açıklandı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun her ay düzenli olarak yaptığı araştırmanın 2026 Şubat ayı sonuçları, hanelerin gıda ve temel ihtiyaçlar karşısındaki tabloyu daha görünür hale getirdi. Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken harcama ile (açlık sınırı), gıda dahil tüm temel giderleri karşılayabilmek için haneye girmesi gereken toplam gelir (yoksulluk sınırı) arasındaki fark dikkat çekti.

ŞUBAT 2026 AÇLIK SINIRI NE KADAR OLDU?

TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) Şubat 2026 itibarıyla 32.365,44 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, “dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması” başlığı altında izlenen en kritik gösterge olarak öne çıkıyor.

ŞUBAT 2026 YOKSULLUK SINIRI KAÇ TL?

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 105.424,90 TL düzeyine yükseldi. Bu hesaplama, “gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir” ihtiyacını ortaya koyuyor.

BEKÂR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer başlık da bekâr çalışanın yaşam maliyeti oldu. TÜRK-İŞ hesaplamasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti Şubat 2026 itibarıyla 41.899,77 TL seviyesine çıktı.

ŞUBAT 2026 MUTFAK ENFLASYONU KAÇ OLDU?

TÜRK-İŞ’e göre “mutfak enflasyonu” Şubat 2026 itibarıyla aylık %3,65 olarak hesaplandı. On iki aylık değişim oranı %38,76 olurken, yıllık ortalama artış %39,43 seviyesinde gerçekleşti. İki aylık artış oranı ise %7,37 olarak belirtildi.

Gıda Harcamasındaki Değişim Oranları (Şubat 2026)

Gösterge Oran Bir önceki aya göre değişim %3,65 İki aylık artış oranı %7,37 Son 12 ay itibarıyla değişim %38,76 12 aylık ortalamalarla değişim %39,43

ŞUBAT 2026 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI TABLOSU

TÜRK-İŞ’in hesaplamasında dört kişilik aile için yetişkin erkek, yetişkin kadın ve iki çocuk grubuna göre gıda harcaması kalemleri de yer aldı. Şubat 2026 itibarıyla tablo şöyle:

Kalem Şubat 2026 (TL/Ay) Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 9.678,85 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 7.898,56 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 9.566,35 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 5.221,68 Açlık Sınırı (4 Kişilik Ailenin Gıda Harcaması) 32.365,44 Yoksulluk Sınırı (4 Kişilik Ailenin Toplam Harcaması) 105.424,90

GIDA KALEMLERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖZLEMLER

TÜRK-İŞ’in çarşı-pazar-market dolaşımıyla derlediği veriler, harcama gruplarına göre bazı dikkat çekici başlıklara işaret etti. Araştırmada; süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde son dönemdeki hızlı fiyat artışının tüketici alım gücünü zorladığı ve hanelerin daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmek zorunda kaldığı vurgulandı. Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubunda dana kıyma ve kuşbaşı etin kilogram fiyatında bu ay da artış tespit edilirken; kuzu etinde sınırlı bir gerileme, balıkta ise bir miktar düşüş gözlemlendi.

Meyve-sebze grubunda ortalama fiyatların bu ay arttığı belirtilirken; sebze fiyatlarında sınırlı bir azalış, meyve fiyatlarında ise yükseliş dikkat çekti. Sebze ortalama kilogram fiyatı 90 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 117,50 TL, meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı ise 90,83 TL olarak kaydedildi. Ekmek ve temel tahıl grubunda ekmek fiyatının değişmediği, pirinç ve bulgurda da önceki aya göre belirgin bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Şubat 2026 açlık sınırı kaç TL oldu?

TÜRK-İŞ verilerine göre Şubat 2026’da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 32.365,44 TL olarak hesaplandı.

Şubat 2026 yoksulluk sınırı ne kadar?

Şubat 2026’da yoksulluk sınırı 105.424,90 TL olarak açıklandı.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti kaç TL?

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti Şubat 2026 itibarıyla 41.899,77 TL’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu Şubat 2026’da kaç oldu?

Mutfak enflasyonu aylık %3,65; son 12 ay itibarıyla %38,76; yıllık ortalama %39,43 olarak hesaplandı.

Şubat 2026 açlık yoksulluk sınırı verileri, hanelerin yalnızca gıda harcaması için dahi yüksek bir bütçe ayırmak zorunda kaldığını gösterdi. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 32.365,44 TL’ye, yoksulluk sınırı 105.424,90 TL’ye yükselirken; bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti 41.899,77 TL olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ’in mutfak enflasyonu verilerinde aylık %3,65’lik artış, temel harcamaların aile bütçesi üzerindeki baskısının sürdüğüne işaret etti.