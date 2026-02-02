Şubat 2026 Kira Artış Oranı Açıklandı mı?

Kiracı ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği Şubat 2026 kira artış oranı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. “Şubat 2026 kira artış oranı açıklandı mı?”, “Kira zammı ne kadar olacak?” ve “Ev sahibi kiraya en fazla ne kadar zam yapabilir?” soruları, enflasyon verileri öncesinde Google’da yoğun şekilde aranıyor. Mevcut durumda Şubat ayına ilişkin kira artış oranı henüz netleşmiş değil.

ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Hayır, Şubat 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında kesinleşiyor.

ŞUBAT 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat 2026’da uygulanacak kira artış oranı, 3 Şubat 2026 Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak Ocak 2026 enflasyon rakamları ile birlikte belli olacak. Bu verilerin yayımlanmasının ardından, Şubat ayı kira artış oranı resmi olarak hesaplanabilecek.

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇTI?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlenmişti. Bu oran, bir önceki ayın 12 aylık birikimli enflasyon verisi esas alınarak hesaplandı.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLANIRKEN HANGİ VERİ ALINIYOR?

Kira artış oranları belirlenirken 12 aylık birikimli enflasyon verisi dikkate alınıyor. Bu oran, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yıllık ortalamasına dayanıyor ve kira sözleşmesi yenilenen konutlar için üst sınırı oluşturuyor.

NE KADAR KİRAYA ZAM YAPILABİLİR?

Konut kiralarında yapılabilecek zam oranı, yürürlükteki mevzuata göre 12 aylık birikimli enflasyon oranını geçemez. Ev sahibi, bu oranın üzerinde bir artış talep edemez; taraflar anlaşsa bile yasal üst sınır bağlayıcıdır.

KİRACI 5 YILDAN FAZLA OTURUYORSA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kiracının aynı konutta 5 yıldan fazla oturması durumunda, ev sahibi kira tespit davası açabilir. Bu durumda mahkeme; enflasyon verileri, emsal kira bedelleri ve taşınmazın durumu gibi kriterleri dikkate alarak rayiç kira bedeline göre yeni bir kira belirleyebilir.

KİRACI HAKLARI NELERDİR?

Kiracılar, yasal kira artış oranının üzerinde zam talep edilmesi halinde bu artışı kabul etmek zorunda değildir. Ayrıca kira sözleşmesi devam ederken, yalnızca zam talebi gerekçesiyle evden çıkarılamazlar. Kiracının ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi, hukuki açıdan güçlü bir koruma sağlar.

EV SAHİBİ HAKLARI NELERDİR?

Ev sahipleri, yasal sınırlar çerçevesinde kira artışı talep etme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra ihtiyaç, tahliye taahhüdü veya uzun süreli ödeme sorunları gibi kanunda belirtilen özel durumlarda tahliye davası açma hakları bulunur.

KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILABİLİR?

Kiracı; kira bedelini düzenli ödememesi, tahliye taahhüdü vermesi, ev sahibinin konuta gerçek ve zorunlu ihtiyacının bulunması gibi hukuki gerekçeler oluştuğunda evden çıkarılabilir. Sadece kira artışında anlaşmazlık yaşanması, tek başına tahliye sebebi değildir.

ZAM ORANINDA ANLAŞILAMAZSA NE OLUR?

Kira artış oranında taraflar anlaşamazsa, yasal üst sınır uygulanır. Ev sahibi bu sınırın üzerinde artış talep ederse, kiracı mevcut oran üzerinden ödemeye devam edebilir. Uyuşmazlık durumunda konu mahkemeye taşınabilir ve karar yargı yoluyla verilir.

Şubat 2026 kira artış oranı, TÜİK’in 3 Şubat’ta açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek. Ocak ayında yüzde 34,88 olarak uygulanan oran, Şubat ayı için önemli bir referans oluşturuyor. Kiracı ve ev sahiplerinin, yasal sınırlar ve haklar çerçevesinde hareket etmesi, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.