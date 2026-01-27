ŞUBAT 2026 TARIM TAKVİMİ | Şubat Ayında Neler Yapılır?

Şubat ayı, tarımsal üretimde yeni sezonun hazırlıklarının hız kazandığı kritik bir geçiş dönemidir. İklim koşullarına bağlı olarak hem tarlada hem de hayvancılık faaliyetlerinde yoğun bir planlama ve bakım süreci yaşanır. Şubat 2026 tarım takvimi, tarla ziraatinden meyveciliğe, sebzecilikten arıcılığa kadar birçok alanda yapılması gereken işleri kapsar.

ŞUBAT AYINDA TARLA ZİRAATİNDE YAPILACAKLAR

Şubat ayında tarla ziraatinde yapılan işlemler, ilkbahar ekimlerine sağlıklı bir zemin hazırlamayı amaçlar. Toprak yapısı, iklim ve ekili alanların durumu dikkate alınarak farklı uygulamalar yapılır.

Toprak İşleme ve Gübreleme

Ilık bölgelerde ilkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır.

Kaymak bağlamış ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılarak toprak kabartılır.

Fazla kabarık ve kesekli tarlalar loğlanır.

Hafif ve süzek topraklara suni gübre ve çiftlik gübresi uygulanır.

Ekim ve Sulama Çalışmaları

İklimi ılık bölgelerde çavdar, arpa, bezelye ve bakla ekimi yapılır.

Ekimi yapılan sulak tarlalara ilk cansuyu verilir.

Ambar ve Tohumluk İşleri

Ambarlarda muhafaza ve zararlılarla mücadele sürdürülür.

Tohumluklar ayrılır, temizlenir ve ilaçlanır.

Tohumlar ekime hazır hale getirilir.

ŞUBAT AYINDA MEYVECİLİK FAALİYETLERİ

Meyvecilikte Şubat ayı; toprak hazırlığı, dikim ve budama çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Özellikle ılık bölgelerde meyve bahçelerinde hareketlilik artar.

Bahçe Hazırlığı ve Fidan Dikimi

Fidan çukurları açılır ve toplu meyvelik alanlar sürülür.

Ağaç dipleri kabartılarak gübreleme yapılır.

Mutedil bölgelerde ay ortasına kadar fidan dikimleri devam eder.

Fidan sökümü ve katlama işlemleri yapılır.

Budama ve Mücadele

Ilık bölgelerde her türlü meyve ağacında budama çalışmaları başlar.

Zararlı ve hastalıklara karşı kış mücadelesi sürdürülür.

Hasat ve Depolama

Turunçgillerin hasadı devam eder.

Ürünler ambalajlanarak piyasaya sunulur.

Yaz dönemi için depolama yapılır.

ŞUBAT AYINDA SEBZECİLİK ÇALIŞMALARI

Sebzecilikte Şubat ayı, özellikle sera ve sıcak yastık faaliyetlerinin ön plana çıktığı bir süreçtir. Erken ürün elde etmek isteyen üreticiler için bu dönem büyük önem taşır.

Sera ve Yastık İşleri

Seralarda turfanda sebzelerin hasadı başlar.

Sıcak yastıklara sebze tohumları ekilir.

Bazı bölgelerde ay sonuna doğru fideler bahçeye alınır.

Toprak ve Bakım Çalışmaları

İlkbaharı erken gelen bölgelerde yazlık sebze ekimi için toprak işlenir.

Toprak gübrelenir.

Sera ve sıcak yastıklarda sulama, çapalama ve sereltme yapılır.

Mücadele ve Pazarlama

Zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir.

İlk turfanda sebzeler ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.

ŞUBAT AYINDA BAĞCILIKTA YAPILACAK İŞLER

Bağcılık faaliyetlerinde Şubat ayı, yeni bağ tesisleri ve mevcut bağların bakımına odaklanılan bir dönemdir.

Bağ kurulacak alanlarda ve eski bağlarda derin belleme (krizma) yapılır.

Gübreleme işlemleri gerçekleştirilir.

Köklü ve köksüz asma çubuğu dikimi sürer.

Budama çalışmalarına başlanır.

Bağlarda kış mücadelesi yapılır.

Omcalar bordo bulamacı ile yıkanır.

ŞUBAT AYINDA HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Hayvancılıkta Şubat ayı, barınak bakımı, besleme ve doğum süreçlerinin yönetildiği önemli bir dönemdir.

Ahırlarda temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

Hayvanlar ahır beslemesine alınır.

Bakım çalışmaları düzenli olarak sürdürülür.

Doğumlar başladığı için gerekli tedbirler alınır.

Yavrulara özel bakım ve besleme uygulanır.

Havanın uygun olduğu günlerde hayvanlar meraya çıkarılır.

Hastalık ve zararlara karşı koruyucu aşılar yapılır.

ŞUBAT AYINDA TAVUKÇULUKTA YAPILACAKLAR

Tavukçuluk faaliyetlerinde Şubat ayı, hijyen ve üretim hazırlıklarının öne çıktığı bir süreçtir.

Kümeslerde temizlik ve havalandırma devam eder.

Kuluçka mevsimi için gerekli önlemler alınır.

Tane ve suni yemlerle dengeli besleme yapılır.

Koruyucu aşı ve ilaç uygulamaları sürdürülür.

ŞUBAT AYINDA ARICILIK ÇALIŞMALARI

Arıcılıkta Şubat ayı, iklim koşullarına göre farklı uygulamaların yapıldığı hassas bir dönemdir.

İklimi uygun bölgelerde arılar yavaş yavaş dışarı çıkarılır.

Soğuk bölgelerde arılar içeride tutulur ve havalandırma dikkatle yapılır.

Soğuk bölgelerde arılara şerbet verilir.

Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Şubat ayında tarımda en önemli çalışmalar nelerdir?

Şubat ayında toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, budama ve kış mücadelesi en önemli tarımsal çalışmalardır.

Şubat ayında hangi ürünler ekilir?

İklimi ılık bölgelerde çavdar, arpa, bezelye ve bakla ekimi yapılır.

Şubat ayında hayvancılıkta nelere dikkat edilmelidir?

Ahır temizliği, dengeli besleme, doğum yapan hayvanlar için özel bakım ve koruyucu aşılar büyük önem taşır.

Şubat 2026 tarım takvimi, üreticiler için sezonun verimli geçmesini sağlayacak temel rehberlerden biridir. Tarla ziraati, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve hayvancılıkta zamanında ve doğru uygulamalar yapmak, yıl boyunca elde edilecek verimin temelini oluşturur. Şubat ayında yapılan bilinçli çalışmalar, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin anahtarıdır.