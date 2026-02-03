Giriş / Abone Ol
Şubat ayı kira artış oranı netleşti

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak uygulanacak.

Ekonomi
  • 03.02.2026 10:20
  • Giriş: 03.02.2026 10:20
  • Güncelleme: 03.02.2026 10:29
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 33,98 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı kira artış oranı da belli oldu.

Şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak uygulanacak. Bu oran, hem konut kira artış oranı hem de işyeri kira artış oranı için yasal üst sınırı oluşturuyor.

