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Şubat ayında 16 kadın katledildi, 23 kadının ölümü şüpheli!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şubat ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, 16 kadın öldürüldü, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın
  • 03.03.2025 14:22
  • Giriş: 03.03.2025 14:22
  • Güncelleme: 03.03.2025 14:36
Kaynak: Haber Merkezi
Şubat ayında 16 kadın katledildi, 23 kadının ölümü şüpheli!
Fotoğraf: Dilara Açıkgöz / csgorselarsiv.org

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2025 Şubat Raporu’nu açıkladı. Şubat ayında 16 kadın cinayeti işlendi, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 16 kadından 3’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü. Bir kadın oğlunun çalışmaması hakkında konuşması bahanesiyle öldürüldü. 12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Şubat ayında öldürülen 16 kadının 4’ü evli olduğu erkek,  4’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i babası, 1’i akrabası tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların %25’i evli olduğu erkek tarafından katledildi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE KATLEDİLDİ!

Kadınların 11’i evinde, 2’si sokakta, 1’i ıssız bir yerde, 1’i işyerinde ve 1’i okul önünde öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların %69’u evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Bu ay öldürülen kadınların 9’u ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak  öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %56’sı  ateşli silah ile öldürüldü.

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