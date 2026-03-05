Şubat ayında 34 kadın hayatını kaybetti: 23 cinayet, 11 şüpheli ölüm

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun yayımladığı “Şubat 2026 Kadın Cinayetleri Raporu”, Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında 34 kadın hayatını kaybetti. Bunların 23’ü kadın cinayeti, 11’i ise şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

EN GENCİ 8 YAŞINDA

Raporda yer alan verilere göre öldürülen kadınların 15’i evli, 7’si bekar, 3’ü boşanmış durumdaydı. 9 kadının medeni durumuna ise ulaşılamadı.

Yaş dağılımı incelendiğinde en genç katledilen kişinin 8 yaşında bir çocuk olduğu, en yaşlının ise 72 yaşında olduğu belirtildi. Kadınların büyük bölümü 36–50 yaş aralığında bulunuyor.

Failler çoğunlukla yakın çevreden

>> Rapora göre kadınların önemli bir kısmı aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü.

>> 9 kadın eş, baba, oğul veya erkek kardeş tarafından

>> 8 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasındaki erkek tarafından

>> 3 kadın birlikte olduğu erkek tarafından

>> 1 kadın tanıdığı bir erkek tarafından

>> 1 kadın ise kızını istismar eden erkek tarafından öldürüldü.

>> Ayrıca 5 failin cinayetin ardından intihar ettiği tespit edildi.

EN YAYGIN YÖNTEM ATEŞLİ SİLAH

Kadın cinayetlerinde en çok kullanılan yöntem ateşli silahlar oldu.

>> 18 kadın ateşli silahla

>> 6 kadın kesici aletlerle

>> 3 kadın boğularak

>> 1 kadın darp sonucu

>> 2 kadın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti.

4 olayda ise öldürülme yöntemi belirlenemedi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetlerin gerçekleştiği yerler incelendiğinde, kadınların büyük çoğunluğunun kendi evlerinde öldürüldüğü görüldü.

>> 22 kadın evinde

>> 5 kadın kamusal alanda

>> 4 kadın ormanlık alanda

>> 3 kadın sulak alanlarda hayatını kaybetti.

“KADIN CİNAYETLERİ YAPISAL BİR SORUN”

Federasyon raporda kadın cinayetlerinin münferit olaylar olmadığını vurgulayarak, eşitsizlik, cezasızlık kültürü ve etkisiz koruma mekanizmalarının kadınların yaşam hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Raporda ayrıca koruma kararı bulunan iki kadının da öldürülmüş olması, koruyucu ve önleyici mekanizmaların yeterince uygulanmadığına işaret eden önemli bir veri olarak değerlendirildi.

Federasyon, kadınların yaşam hakkının korunabilmesi için risk analizlerinin bilimsel kriterlerle yapılması, koruma kararlarının etkin uygulanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.