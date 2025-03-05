Şubatta 121 işçi yaşamdan koparıldı

Emek Servisi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği, her ay onlarca işçinin çalışırken ölmesine neden oluyor. Ülkede işçiler, işyeri yolunda, fabrikalarda, bürolarda, şantiyelerde çalışırken alınmayan önlemler yüzünden iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin derlediği bilgilere göre şubat ayında en az 121 işçi, çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Şubat ayında neredeyse her işkolunda iş cinayetleri meydana geldi.

İş cinayetlerinde taşımacılık, inşaat, ticaret, metal ve tarım işkolları en fazla ölümün kaydedildiği işkolları oldu. İş cinayetlerine sektörel olarak batıldığında, sanayide 55 işçi, hizmette 34 işçi, inşaatta 19 işçi ve tarımda 13 işçi yaşamını yitirdi.

Taşımacılık işkolundaki iş cinayetlerinin yüksekliğinin yanısıra, iş cinayetlerinin nedenleri arasında ilk sırada da trafik ve servis kazaları yer aldı. İSİG Meclisi raporunda, "Bu ölümlerin yarısını taşımacılık işkolundaki şoförler; diğer yarısını ise fabrikalara, inşaatlara ve işyerlerine giderken devrilen servislerdeki işçiler oluşturuyor" denildi.

İşçi ölümlerinin nedenlerinde ikinci sırayı, ezilme ve göçük oldu. Şubat ayında ezilme ve göçük altında kalma nedeniyle yaşamını yitiren işçiler arasında neredeyse her işkolunda işçiler tespit edildi. Ölüm nedenlerinde üçüncü sırada, inşaat sektörünün başı çektiği yüksekten düşme yer aldı.

ÖLENLERİN YÜZDE 97’Sİ SENDİKASIZ

Rapora göre şubatta iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin 7'si kadın işçiydi. Kadınların üçü hizmet, ikisi tarım, biri sanayi ve biri inşaat sektöründe çalışıyordu. Şubatta 4 çocuk da çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 4 çocuk, ticaret, metal, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu. Geçtiğimiz ay ayrıca ikisi Suriyeli, biri Iraklı, biri de Özbekistanlı 4 göçmen işçi de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Ölen işçilerin yalnızca 4'ü sendikalı işçilerdi. İşçilerin yüzde 3,3'lük kısmının aksine yüzde 96,7'sine denk gelen 117 işçi, sendika üyesi değildi.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şu şekilde:

• 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi,

• 15-17 yaş arası 3 çocuk işçi,

• 18-29 yaş arası 15 işçi,

• 30-49 yaş arası 48 işçi,

• 50-64 yaş arası 42 işçi,

• 65 yaş ve üstü 7 işçi,

• Yaşı bilinmeyen 5 işçi.

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İŞ CİNAYETİ RAPORU (ŞUBAT 2025)