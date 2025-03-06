Şubatta 45 gazeteci gözaltına alındı

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şubat ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Çakırözer, "Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın yaşamından sadece gazetecilik yaptığı için 34 gün çalındı" dedi.

"Şubat ayı yılın en kısa ayı ama en kısa ayda bile gazetecilerin hakları ihlal edildi" diyen Çakırözer, ihlalleri şu ifadelerle özetledi:

"Gazeteciler soruşturmalara, gözaltılara, tutuklamalara maruz bırakıldı. Sansür-tehdit-zindan kıskacı gazetecilere bitmiyor. En az 45 kez hakim karşısına çıktı gazeteciler. 18 gazeteci gözaltına alınırken 8 gazeteci tutuklandı. İlke TV’den Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül, gazeteci Yıldız Tar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanırken, Bursa Muhalif gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kaplanoğlu 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla açılan davada 12 yıl sonra cezaevine kondu. Gazeteciler Orhan Bursalı, Nevşin Mengü hakkında yazdıkları yazılar, yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek yine hapis ceza verildi.