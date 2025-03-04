Şubatta en az 121 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), şubat ayına ait iş cinayeti verilerini yayımladı.

Verilere göre, şubat ayında en az 121 işçi, iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. Raporda, ölenler arasında 4 çocuk ve 4 de göçmen bulunduğu belirtildi.

Rapora göre, işkollarına göre ölümlerin en fazla yaşandığı alan 22 ölümle taşımacılık oldu. İnşaat/yol kolunda 17, tarım/orman 13, ticaret/büro 12 ve metal kolunda ise 10 işçi öldü.

EN ÇOK ÖLÜM İSTANBUL'DA

Raporda şubat ayında 16 işçinin öldüğü İstanbul, en fazla iş cinayetinin olduğu il oldu. İstanbul'u 7 işçinin öldüğü Antep, Bursa ve Antalya takip etti. Ayrıca, Kocaeli'de 6 ve İzmir’de de 5 işçi geçen ay iş cinayetlerinde öldü.



Raporda, ölümlerin en fazla trafik/servis kazasında yaşandığı belirtildi.