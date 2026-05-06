Suç bireysel ceza ailece: ‘Aile yılı’ cezaevlerindeki tıkandı

2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla “Aile Yılı” ilan edildi. 2025 yılında, “Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik” etkinlikler ve projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

2025 yılında gerçekleştirilen etkinlikler ile hızını alamayan iktidar, 2026-2035 döneminin de “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildiğini duyurdu. Karar, 3 Mayıs tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Muhalefet, “Aile Yılı” ilanını, “Sembolik ve gerçek sorunları ıskalayan adım” olarak nitelendirdi. Artan hayat pahalılığı ve barınma krizi ile işsizliğin yanı sıra kadınların işgücüne katılımındaki yapısal sorunların çözülemediğinin altını çizen kadın dernekleri ise “İktidar, ‘Aile’ söylemini öne alarak kadını ve kadın haklarını arka plana itiyor” görüşünü savundu.

AİLE’YE SÖZDE SAYGI

İktidarın, “Aile Yılı” ilanına aykırı çok sayıda uygulamanın hayata geçirildiği 2025 yılında, cezaevlerindeki nakil talepleri de Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Aile hayatına saygı hakkı” hükümlerine aykırı olarak karşılanamadı . Taleplerinin karşılanmaması gerekçeleri ise cezaevlerinde yüzde 200’lere dayanan doluluk oranlarını gözler önüne serdi.

Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki hükümlü, 2025 yılında cezaevine yönetimine başvurarak, ailesinin dört yıldır ziyaretine gelemediğini, iyi halli olmasına karşın sık sık başka kurumlara nakledildiğini ifade ederek, “Ailemin yaşadığı Denizli ya da aileme yakın olan kentteki cezaevine naklimi istiyorum” dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hükümlünün naklini istediği cezaevlerinden Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nin doluluk oranının yüzde 143, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevinin doluluk oranının ise yüzde 158 olduğunu belirterek talebi karşılayamadı.

TIKLIM TIKLIM

Sağlık problemleri yaşayan 65 yaş üzeri anne ve babası ile çocuklarının kendisine ziyarete gelemediğini belirten Bandırma’daki bir hükümlü ise ailesinin yaşadığı İstanbul ya da Tekirdağ'daki ceza infaz kurumlarına naklini istedi.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ

Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir hükümlü de “Aile bütünlüğünün sağlanması” amacıyla ailesine yakın cezaevine sevki talebiyle dilekçe yazdı. Hükümlünün dilekçesine 10 Ocak 2025 tarihinde verilen yanıtta da cezaevlerinin doluluk oranları kaydedildi. Yanıtta, hükümlünün naklini talep ettiği cezaevlerinden Ödemiş Cezaevi’nin doluluk oranının yüzde 142 olduğu vurgulandı.

Tarsus, Bandırma ve Afyonkarahisar’dan gelen taleplerin benzerleri, Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Taleplerin tamamına yakınının, cezaevlerinde doluluk oranları gerekçe gösterilerek geri çevrildiği görüldü. Hükümlülerin taleplerinin karşılanmaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı bireysel başvurulara verilen yanıtlarda ise Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne vurgu yapıldı.