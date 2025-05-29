Suç bulamayıp suça bulaşıyorlar

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu biraz önce ziyaret ettim. 7 metrelik hücrede büyük bir moralle duruyor. Onu içeride tutanlar sarayda oturuyorlar ama yerin 7 kat dibindeler" dedi. Özel şu ifadelere yer verdi:

BİZ VİCDANLARDA DIŞARIDAYIZ

Fiziğin, bedenin hapis olması değil, vicdanın hapis olması, vicdanlarda hapse düşmek önemli. Biz vicdanlarda dışarıdayız. Fiziken istedikleri kadar içeride tutmaya kalksınlar. Elbette bu zulüm eninde sonunda son bulacak ve arkadaşlarımız içeri girdikleri gibi alınları açık, başları dik dışarıya çıkacaklar.

Kadriye Kasapoğlu'nu ziyaret ettim. Dün söylemiştim, '12 yaşındaki Çınar'ın gözyaşında boğulacaksınız' diye. Kadriye Hanım'ın gözyaşlarını ama kendisine olan güvenine tanıklık ettim. Kadriye Hanım şunu söylüyor, bütün Türkiye'ye söylüyoruz, 'O telefon bir suç aleti olsaydı ben de delili, suç aletini gizleme ve karartmak niyetinde olsaydım onu yıllar önce bilgi işleme verip de bunu santrala yönlendirin, alet de sizde olsun demek yerine denize atsaydım suç aletini, şimdi oğlumun yanındaydım' diyor.

Kadriye Hanım'ı ilk aldılar, bir sene önce satın aldığı arabanın 3 yıl önce İpsala'dan çıkmasını, "Rüşvet paralarını bulamıyoruz Türkiye'de. Sen bu arabayla yurt dışına mı kaçırdın?" dediler. Dedi ki: "Ben o arabayı Aralık ayında satın aldım. O dediğiniz bundan 2 sene önce, 3 sene önce, araba benim değildi." Satın aldığı günü, MASAK raporundaki para hareketliliğini ve dekontu gösterdi, şu aracın satın alma parası diye. 'Hay Allah' dediler. Yine de tutuklama talep ettiler. Vicdanlı bir hâkim saldı, 'Bundan tutuklama mı olur?' diye. Bu sefer telefonu bahane edip getirip başka hâkime düşürüp tutuklattılar.

Suçu ne? Suçu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kullandığı telefonu, 'Beylikdüzü'nden arayan olur, İBB başkanı oldu, havaya girdi, telefonunu değiştirmiş demesinler' diye telefonunu yönlendirmiş ve 'Bu telefonu alın, santrala yönlendirin, cihaz sizde dursun' diyen Kadriye Hanım.

TRT’DEN YAYINLAYIN

Demiyoruz ki; 'Bizi beraat ettirin' , 'Bizi adil yargılayın, tutuksuz yargılayın' diyoruz. 'Tutuksuz yargılayın, TRT'den yargılayın. Bütün millet gerçek cevapları duysun' diyoruz. Niğde'den dinleyen Fitnat teyzenin ikna olmadığı bir yargılama sürecinde atın hapse, yatalım diyoruz. Trabzon'da en güvendiğin, Rize'de en güvendiğin AKP’linin TRT'de, 'Ya bunda bir şey yok, buna tutuklama olmaz' diyeceği bir masumiyeti savunuyoruz biz. Aksini savunuyorsan yayınla, rezil olalım.

Bomboş dosya, tamamen yalan, yazılamayan iddianame. Bu kadar açık söylüyoruz. Hodri meydan! İddialar da cevaplar da TRT'den duyulsun. Eğer buna cesaretin yoksa benim Ekrem Başkan'a güvendiğim kadar sen savcına güvenmiyorsun demektir. Güvenme zaten çünkü 'Git bulacaksın' demişler. Kalmış burada patinaj yapıp duruyor. Bir şey bulamıyor, suça bulaşıyor, insanları suç işlemeye zorluyor. Yalancı şahitlik suçtur, buna zorlamak da suçtur."