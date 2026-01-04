Suç duyurusunda bulunana dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan’a, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik suç duyurusu nedeniyle dava açıldı.

Nuri Başkapan, 28 Nisan 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, Başsavcı Akın Gürlek ile bazı yargı mensuplarının yargılanmasını talep etti.

Ancak savcılık, Başkapan’ın suç duyurusunda, “Akın Gürlek ile bazı yargı mensupları anayasal düzen başta olmak üzere, Türk milletinin anayasal seçme iradesini ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunarak vatana ihanet suçu işlemişlerdir… Emir ve talimat aldığı siyasi iktidarın başındaki kişi ile birlikte... Tamamı sahte ve aslı olmayan, uydurulmuş iddialarla... Yolsuzluk maskeli adli operasyonlar düzenleyerek... Kanunsuz ve hukuksuz şekilde tutuklayarak, darbeye ve darbecilere yardım ve yataklık suçunu işlemişlerdir..." şeklindeki ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 128’inci maddesinde göre suç olduğu belirterek soruşturma başlattı.

Başkapan alınan ifadesinde, “Suç duyurusunu ben yaptım. Kimseye hakarette bulunmadım, vatandaşlık görevimi yaparak suç duyurusunda bulundum. Kimseyi hedef göstermedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

‘HEDEF GÖSTERDİ’ DENİLDİ

Başsavcılık düzenlediği iddianamede Başkapan’ın “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

ESKİ GÖREVLERİ HATIRLATILDI

Hazırlanan iddianamede şöyle denildi: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan mağdur Akın Gürlek’in, önceki tarihlerde de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, bu itibarla terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri arasında yer aldığı, şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz etmiş olduğu suç duyurusunun incelemesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e görevinden dolayı ve onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve olgu isnadında bulunmak suretiyle hakaret ettiğinin görüldüğü, yine şüphelinin ilgili dilekçede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i özellikle terör mahkemesi olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak görev yaptığı dönemden başlamak üzere yapmış olduğu görevlerden dolayı hedef gösterdiğinin görüldüğü anlaşıldı.”

GÜRLEK ‘MAĞDUR’ SIFATIYLA

İddianamede İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek “mağdur” sıfatıyla yer aldı. İddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 7 Nisan’a duruşma günü verdi.