Suç iddianamede değil ifade alanda

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 92’si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB davasının 28. celsesi dün görüldü. Duruşmada tutuklu “itirafçı” Adem Soytekin savunma yaptı. Soytekin, geçen sene verdiği savcılık ifadesinde kullandığı ‘sistem’ ve ‘yapı’ ifadelerini ‘şablon’ olarak anladığını ve bu beyanların kendisine ait olmadığını savundu.

Dünkü duruşmada İBB davasında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ancak daha sonra tekrar tutuklanan müteahhit Adem Soytekin, savunmasını tamamladı. Soytekin, geçtiğimiz hafta verdiği dilekçede savunmasının öne alınmasını talep etmişti. İddianamede yer alan "örgüt" şemasında, Adem Soytekin’in de "örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, Soytekin’in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken Soytekin, 21 farklı suçlamayla yargılanıyor. İddianamede, yakalandıktan sonra işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi veren sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, ilkokul mezunu olduğunu ifade eden Soytekin, çocukluğundan beri inşaat işi yaptığını, aldığı hiçbir işi yarım bırakmadığını, hayatında hiç maaşlı çalışan olmadığını, iş için kimsenin kapısına gitmediğini, kimsenin nüfuzuyla iş istemediğini söyledi. Soytekin, "Ben yaptığı işin karşılığını alan bir müteahhitim" ifadelerini kullandı.

Soytekin, etkin pişmanlığa karar verme süreciyle ilgili şunları söyledi:

Savcı: “Yine bu savcılık ifadenizde şöyle demişsiniz... Bu 17.06.2025 tarihli ifadenizde, iddianameye konu bir yapıdan bahsediyorsunuz ifadenizin başında. Hatta ifadenizde şöyle geçiyor: ‘Ekrem Bey tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süreciyle başlayan, öncelikle İBB Başkanlığı sonrasında Cumhurbaşkanlığı için gerekli sermayeyi toplamak amacıyla kurulan, Beylikdüzü’nde temelleri atılıp İstanbul’un tamamına yayılan çıkar amaçlı suç örgütünün tüm yapısı ve faaliyetleri hakkında bildiğim, gördüğüm ve dahil olduğum tüm olayları anlatarak etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum’ şeklinde beyanınız var. Bu bahsettiğiniz yapı ve sistemle ilgili, sistem aktörlerinden bir tanesi...

Adem Soytekin: Oradaki beyanı ben bir şablon olarak gördüm, o ifade bana ait değil. Ben onu şablon olarak gördüm, yani yoksa ben nereden bileyim 2014’te Beylikdüzü’nde Ekrem Bey’in aday olacağını veya aday gösterileceğini? Gidecek aday gösterilecek, gidecek Ekrem Bey 2024’te seçilecek, sonra Cumhurbaşkanı olacak... Yani o biraz hayalperest bir şey olur. Dolayısıyla ben onu bana sorulan şablon soru gibi anladım.”

YUTTURMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Avukatlar Soytekin’in ifadeleri üzerine davanın seyrini BirGün’e değerlendirdi.

“Bu davada itirafçı ifadelerinin hukuka aykırı biçimde alındığı, savcının sorusuna verilen cevapla birlikte kesinleşmiş oldu” diyen Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, “Savcı, Adem Soytekin’e iddianamenin temel tezini oluşturan beyanını sordu. Neydi o tez ve beyan? Sayın İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığıyla başlayıp İBB Başkanlığı sonrasında Cumhurbaşkanlığı için gerekli sermayeyi toplamak amacıyla çıkar amaçlı bir örgüt kurulduğu. Soytekin’in ifadesi ‘Bu örgütün tüm yapısı ve faaliyetlerini anlatacağım’ diye başlıyor. Savcı bu bölümü aynen alıntılayarak sordu. Soytekin de ‘Bu beyan bana ait değil, önüme konan şablon. Nereden bileyim Beylikdüzü’nde aday olacağını, 2024’te seçileceğini, Cumhurbaşkanı (adayı) olacağını’ dedi. Demek ki davanın en büyük iddiası böyle savcılığın şablon metinlerinin etkin pişman ifadesi olarak tüm Türkiye’ye yutturulmasına dayanıyormuş. Bir suç örgütü varsa onu iddianamede değil, böyle ifade alanlar arasında aramak lazım. Savcılığın yaptığı şey asla kabul edilemez. Gerçek yürümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SOYTEKİN BİLE REDDETTİ

Necati Özkan’ın avukatı Yiğit Akalın ise şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz şablon olarak geçen kısım aynı zamanda İddianamenin temeli de olmuştur. Neticede Savcılık Makamı tarafından etkin pişman olarak manşetlere de taşınan Adem Soytekin, kendisine ait olmadığı bir ifadenin ifadesine şablon olarak konulduğunu belirtmiştir. Hatta bunun da ötesine geçmiş, iddianamenin temeli olarak gösterilen Sayın İmamoğlu’nun 2014 yılından itibaren nihai hedefinin Cumhurbaşkanı olmak şeklindeki iddiayı “hayalperestlik” olarak tanımlamıştır. Her geçen gün, aylarca manşetlere taşınan haksız ithamların, duruşmada çürütülmektedir. Savcılık tarafından davanın önemli etkin pişmanlıkçı sanığı olarak gösterilen Adem Soytekin dahi, kurgu olan örgütü kabul etmemiş, iddia edilen rüşvetleri reddetmiştir. Savunma olarak “yasak sorgu” yöntemleri ile ifadelerin alındığını söylemekteyiz. Duruşmada bu husus da her geçen gün ortaya çıkmaktadır.” CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şöyle konuştu: “Ortada suç yok örgüt yok. Amaç CHP’nin iktidar yürüyüşünü durdurmak, İmamoğlu’nun adaylığını engellemek ve sandığın sembolik olduğu bir seçim gerçekleştirmek. Kendi tabirleriyle bir “şablon” hazırlamışlar. Bu şablona uysunlar diye zavallı insanları aileleriyle tehdit ederek iftiracılığa zorladılar."