“Suç işlemedik, işimizi yaptık”

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve yardımcısı İsmail Erdem’in de aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

“Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllında DHKP-C’ye finansman sağladıkları” suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık avukatları, tanık beyanlarının somut delillere göre değil duyuma göre olduğunu ifade ederek adil yargılamanın yapılamadığını söyledi.

Savunmasını gerçekleştiren Eski Sarıyer Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Erdem özetle şunları söyledi:

“ETS kayıtlarına ilişkin herhangi bir kayıt yoktur, çoğu cevapsız aramadır. Bir çok kişide numaram vardır. Doğan Karataş daha önceki ifadesinde benimle iletişime geçmediğini kendisi söyledi. Gizli tanıkların benimle ilgili herhangi bir beyanı yok. Ceyhun Bay, kendisini kurtarabilmek adına herşeyi söylemiştir. İftiralar atmıştır. İbrahim Gökçek’in harddiskinde benimle ilgili bir bilgi yoktur. Kazaklar yasal bir firmadan alınmıştır. Piyasa fiyatının altında bir rakama alınmıştır. Müfettiş raporunda da kamu zararının oluşmadığı tespit edilmiştir. Kazova firmasından alınması yönünde hiçbir baskı yapmadım. Suç işlemedik, işimizi yaptık. Terör örgütüne finansman sağlamakla suçlanmak, bu damgayı bize vurmayın. Bu çok ağır bir ceza. Terörün her türlüsüne karşı durduk durmaya da deva edeceğiz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum”

Duruşma yarın saat 11.00’a ertelendi.