Suç makineleri nasıl tahliye edildi?

BirGün’ün 26 Mart 2023’te “İnşaat çetesine dokunulmuyor!” başlıklı haberiyle gündeme getirmesinin ardından düzenlenen operasyonlar ile tutuklanan inşaat çetesinin bazı üyelerinin tahliye edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt’ta Fly Butik isimli konut projesini işgal eden silah çete 212 daireyi 785 kişiye satmıştı. Tapu memurları, polisler ve noterlerin de bulunduğu çeteye karşı Emniyet ve Savcılık iki yıldır harekete geçmiyordu. BirGün’ün gündeme getirdiği çeteye karşı İstanbul merkezli operasyon düzenlediğini duyurdu. 6 ilde yapılan operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ancak 25 Ekim 2024’te Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, çetenin önemli isimleri için taliye kararı aldı. En az 164 kişinin şikayetçi olduğu sanıklar Nihat Akyüz, Abdulsemet Kızılağaç, Erkan Kaan ve Çetin Başkan Şimşek ev hapsi kararı ile cezaevinden tahliye edildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Savcısı Abdullah Altıparmak, “İsnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mağdurlar ve müştekilerin beyanları, sanıklara isnat edilen suçlara ilişkin cezanın alt ve üst sınırı ile suçların katalog suçlardan olması nedeniyle” tahliye kararlarına itiraz etti.

İtirazı kabul eden 17. Ağır Ceza Mahkemesi dün, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan sanıklar için yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

EMNİYET RAPOR HAZIRLADI

Tartışma yaratacak şekilde cezaevinden tahliye edilen çete üyeleri hakkında emniyetin hazırladığı raporda ise şunlar yer alıyor:

• Nihat Akyüz: “Şahsın özellikle emlak dolandırıcılığı başta olmak üzere mali konularda suç örgütü kapsamında hareket ettiği, Fly Butik isimli siteye Çetin Başkan Şimşek ve silahlı yapısını getirerek hak talep etmeye çalışan site mağdurlarını tehdit ettirdiği usulsüz satışları koordine ettiği gerektiğinde silahlı kanadın yapması gereken eylemlerin talimatlarını verdiği yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Toplam 25 suç kaydı var.”

• Abdulsemet Kızılağaç: “25 suç kaydı olan şahsın özellikle ele geçirilen site yönetimlerinde etkin olduğu, Fly butik isimli sitedeki dairelerin satışını yapan şirketlerde gayriresmi olarak Çetin Başkan Şimşek isimli şahıs ile ortak olduğu, bahse konu örgüt içerisinde hareket ettiği bilgilerine ulaşılmıştır.”

• Erkan Kaan: “Şahsın örgüt kapsamında faaliyet gösterdiği silahlı kanadın mensubu olarak Çetin Başkan Şimşek’in talimatları doğrultusunda hareket ettiği bahse konu sitelerde silah ve zor kullanmaktan çekinmediği yönünde istihbarı bilgiler elde edilmiştir.”

• Çetin Başkan Şimşek: “31 suç kaydı olan şahsın bölgede aktif olan suç örgütlerinden bazıları ile yakın temas içerisinde olduğu Özellikle Mahşuk Tatlı grubuna yapılan operasyon sonrasında bu şahsın yapmış olduğu işleri kendisinin devraldığı yine Can Özaral grubu ile yakın temasta bulunarak bazı alanlarda birlikte hareket ettikleri bu şahıslarla ve Kerbela Yasak isimli şahıs ile sık sık ortak toplantılar yaptıkları şahıslardan birinin düzenlemiş olduğu etkinliğe diğerlerinin de katılarak birbirlerine destek oldukları yönünde görüntüler paylaştıkları bilgilerine ulaşılmıştır. Şahıs özellikle bölgede buluna inşaat sektörü ve müteahhitler üzerinde baskı kurarak bu şahısların ellerinden yaptıkları daireleri zor kullanarak alıp sattığı yine bölgede bulunan site yönetimlerini zor kullanarak ele geçirdiği bu bağlamda Acunkent site yönetimini zor kullanarak ele geçirdiği ve Nihat Akyüz isimli şahsın yönlendirmesi ve destek istemesi doğrultusunda Fly Butik isimli Esenyurt İlçesinde bulunan sitede silahlı yapısı ile birlikte daireleri birden fazla kişilere sattığı ayrıca hak aramaya gelen mağdurları silah tehdidi ile vazgeçirmeye çalıştığı hatta bu tehditlerin silahlı yaralama olayına kadar vardığı tespit edilmiş, usulsüz para toplamak başta olmak üzere birçok yasa dışı eylemde bulundukları yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir.”