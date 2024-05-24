Suç makinelerini bırakmışlar!

Mahkeme, iş insanı Resul Tanırlı’yı beş gün boyunca takip edip sokakta silahlı saldırı düzenleyen üç şahsı serbest bıraktı. Saldırganlardan birinin dört ayrı yakalama kararı olmasına rağmen elini kolunu sallayarak gezdiği anlaşıldı.

İsmail ARI

Yargıdaki atamalar da skandal kararlar da gündemden düşmüyor. Tartışmalı yargı kararlarına her geçengün bir yenisi ekleniyor ve bunun son örneklerinden birine de Maraş’ta imza atıldı. İş insanı Resul Tanırlı, 3 Mart’ta Maraş’ın Onikişubat ilçesine aracıyla seyahat ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Mahkeme, Tanırlı’ın şans eseri kurtulduğu saldırıyı gerçekleştirenleri ise tutuklamadı.

Süleyman Esenkuş, Muhammet Akyel ve Özgür Yokuş isimli saldırganlar, iş insanı Resul Tanırlı’yı öldürmek için kiralık araçla Diyarbakır’dan Maraş’a gitti. Üç şahıs Tanırlı’yı 28 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında beş gün boyunca takip etti, saldırıyı planladı.

3 Mart’ta ise saldırganlar takip ettikleri Tanırlı’nın aracına arkadan çarptı. Saldırganlar, bir kaza gerçekleştiğini düşünerek aracından inen Tanırlı’ya kurşun yağdırdı. Tanırlı şans eseri kurşunlardan kurtulurken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Saldırganlardan 21 yaşındaki Süleyman Esenkuş’un nitelikli hırsızlıktan dört, uyuşturucu ticareti yapma veya sağlamadan iki, hakaretten bir, 6136 sayılı kanuna muhalefetten iki olmak üzere toplam 9 suç kaydı, 17 emniyet işlem kaydı olduğu belirlendi. Hatta Esenkuş hakkında dört ayrı yakalama kararı olduğu da anlaşıldı.

29 yaşındaki Özgür Yokuş isimli saldırganın ise konut dokunulmazlığı, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, silahlı tehdit ve mala zarar verme suçlarından toplam altı suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette ise Yokuş hakkında 16 ayrı işlem yapıldı. Üçüncü saldırgan Muhammet Akyel hakkında da emniyette dört işlem yapıldığı ifade edildi.

Saldırının ardından Diyarbakır’da karakola giderek teslim olan üç saldırgan 11 Mart’ta Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından serbest bırakıldı. Saldırgan Süleyman Esenkuş ifadesinde, “İş insanı Tanırlı’nın aracına çarpmalarının bir kaza olduğunu, Tanırlı’nın kendilerine küfür ettiğini ve korkutmak amacıyla 4-5 el ateş ettiği” söyledi. Pişman olduğunu belirten Akyel, Tanırlı’nın zararını da karşılamak istediğini söyledi.

Muhammet Akyel ve Özgür Yokuş ise saldırıya katılmadıklarını, Tanırlı’ya ateş açmadıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Savcı, Süleyman Esenkuş’un tutuklanmasını talep etse de hakim kabul etmedi. Esenkuş’u yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla adli kontrolle serbest bıraktı. Savcı karara itiraz etti, ancak mahkeme “adli kontrol talebi ölçülü” diyerek savcının tutuklama talebini reddetti. 13 Mart’ta ise dosyaya giren yeni deliller ile Esenkuş hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul’a kaçarken çevirmede yakalanan Esenkuş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muhammed Akyel ise başka suçlarından dolayı Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Azmettiricilerin kim olduğu ise henüz tespit edilmedi.