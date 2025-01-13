'Suç örgütleri' dedikleri şirket Yargıtay’dan da ihale almış: Kamudan 8 milyar TL’lik ihale

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına neden olan yolsuzluk iddiasında, “Suç örgütü” olarak nitelendirilen şirketin kamudan milyarlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Bilginay isimli şirketin TBMM’den Sağlık Bakanlığı’na, EÜAŞ’tan çok sayıda AKP’li belediyeye kadar kamudan onlarca ihale aldığı belirlendi. Şirketin öte yandan, “Suç örgütü lideri” denilen Aziz İhsan Aktaş’a ait hisselerinin de 3 Ocak’ta Uğur Aktaş’a devredildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından yürütülen, “İhale yolsuzluğu” soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAMUDAN 8 MİLYAR TL’LİK İHALE

Beşiktaş Belediyesi’nin karıştığı iddia edilen ihale yolsuzluğunda ismi geçen Bilginay şirketi, “Suç örgütü” olarak tanımlandı. Şirketin ihale kayıtları ise Beşiktaş Belediyesi’nin ihalesi ile anılan şirketin kamudan 8 milyar 82 milyon TL’lik ihale aldığını ortaya koydu.

Şirketin, aralarında TBMM’nin de yer aldığı ihale aldığı diğer bazı kamu kurumları şöyle sıralandı:

>> DHMİ: 18 milyon 359 bin TL

>> EÜAŞ: 92 milyon 767 bin TL

>> Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 49 milyon 12 bin TL

>> Yozgat Belediyesi: 16 milyon 777 bin TL

>> Yargıtay: 13 milyon 849 bin TL