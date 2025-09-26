Suç örgütleri için motosiklet çalan 23 kişi yakalandı

İstanbul’da park halindeki motosikletleri çaldıkları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 42 çalıntı motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Motosikletler yeni nesil suç örgütlerine verilerek, kurşunlama, silah, tehdit ve uyuşturucu ticareti suçlarında kullanılmasının planlandığı belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin park halindeki motosikletleri çaldıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

İstanbul’da Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda hırsızlık çetesi üyesi oldukları tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si yaşları küçük olduğu tespit edildi.

42 MOTOSİKLET SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çalışmalar sonucu, şüphelilerin çalınan motosikletlerin, yeni nesil suç örgütlerine satmayı planladıkları ortaya çıktı.

Bu suç örgütlerinin yaralama, iş yeri kurşunlama, silahla tehdit ve uyuşturucu ticaretinde kullanmayı planladığı 42 motosiklet, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Motosikletini teslim almaya gelen olayın mağdurlarından Muhammet Büyükakman, "Pazar sabahı işe gitmek için motorun başına gittiğimde yerinde olmadığını fark ettim. Hemen karakolu aradım. Emanet motordu. Daha önceki motorumla kaza yapmışım. Bu motoru arkadaştan ödünç almıştım. çalınınca üzüldük. Bir gün sonra motorum bulundu. Esenyurt’ta çalındı, Gaziosmanpaşa’da bulundu. Bu bizim ekmek teknemiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun masrafı bununla çıkıyor" diye konuştu.