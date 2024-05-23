Suç örgütü lideri Barış Boyun soruşturması: Gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Suç örgütü lideri Barış Boyun soruşturmasına ilişkin İtalya'da gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi. Gözaltına alınanlardan 1'inin Türk diğerinin ise Arnavut asıllı olduğu belirtildi.

İtalya'da Barış Boyun suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Gözaltınan alınanların 1'inin Türk diğerinin ise Arnavut asıllı olduğu belirtildi.

***

İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun, dün İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen operasyonda 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronu' olarak yakalandı.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) dün yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına aldı.

Dün operasyonlara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan; 175’i tutuklandı ve 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da, Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinde yer alan Barış Boyun çetesinin üyesi, yaya olarak Gürcistan’a kaçarken yakalanmıştı.