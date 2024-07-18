Suç örgütü lideri Çakıcı ÖSO’cularla buluştu

Haber Merkezi

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları sürerken Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) komutanları ile bir araya geldi. Çakıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ÖSO Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim ziyaretime geldiler. Tüm Dünyada ki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir. Rabbimin rahmeti inananların üzerine olsun.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan’ın da Suriye’deki muhaliflere desteğimiz sürecek açıklaması dikkat çekmişti. Buna karşı Esad ise görüşme teklifleri için Türkiye’nin sınırları içinde yer alan gruplara desteğini kesmesini ve askerlerini Suriye’den çekmesini istemişti. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli de ÖSO’nun Türkmen Komutanı Ertuğrul Fehim İsa’yı Genel Merkez binasında ağırlamıştı.