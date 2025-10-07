Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı İzmir'de gözaltına alındı

İzmir’de, ‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan ve Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen 53 yaşındaki Necati Coşkun Arabacı, Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı.

İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Arabacı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.