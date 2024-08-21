Suç örgütü lideri polisten kaçarken kendini vurdu: Firari olduğu ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Ahmet Aramaz, Ankara'da kendisini yakalamak isteyen polislere çatışmaya girdi. Polisten kaçarken bir mağazaya giren polis, silahıyla kendisini vurarak öldürdü. Olay, Aramaz’ın firar ettiğini ortaya çıkardı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara’da organize suç örgütü lideri olarak bilinen "Öksüz Ahmet" lakaplı Ahmet Aramaz, kısa süre önce Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceki yargılamaları nedeniyle hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aramaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından önce Ankara Adliyesi'ne sonrasında savcılık talimatıyla Sincan’daki kapalı cezaevine götürüldü.

Ancak Aramaz, kapalı cezaevinde kalması gerekirken henüz tespit edilemeyen bir şekilde açık cezaevine nakledildi. Aramaz, geçtiğimiz günlerde kaldığı açık cezaevinden firar ederek kayıplara karıştı.

Cezaevi yönetimi, firarı savcılık aracılığıyla Ankara Emniyeti Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, gelen talimat sonrasında yeniden Ahmet Aramaz’ın peşine düştü.

HAVAYA ATEŞ AÇIP MAĞAZAYA GİRDİ

Aramaz, bugün öğle saatlerinde Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı sivil polisler tarafından takibe alındı. Sincan ilçesinde polisin yakalamaya çalıştığı Aramaz, elindeki silahla iki kez havaya ateş ederek polislerden kurtulmak için bir giyim mağazasına girdi.

Ahmet Aramaz, polislerin kendisine müdahale edileceği yönündeki anonsu sonrasında elindeki tabancayla kendi kendini vurdu. Karnından yaralanan Aramaz, hemen bölgedeki bir özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın yaşanmasıyla birlikte Aramaz’ın kapalı cezaevinden açık cezaevine nasıl nakledildiği soru işaretlerine neden oldu. Savcılığın, olayla ilgili adli soruşturma başlattığı öğrenildi.