'Suç örgütü' soruşturmasında yeni gelişme: Aziz İhsan Aktaş gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Aziz İhsan Aktaş da yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu gözaltına alınanların sayısı 40'a ulaştı.

Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına neden olan yolsuzluk iddiasında, “Suç örgütü” olarak nitelendirilen şirketin kamudan milyarlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Bilginay isimli şirketin TBMM’den Sağlık Bakanlığı’na, EÜAŞ’tan çok sayıda AKP’li belediyeye kadar kamudan onlarca ihale aldığı belirlendi. Şirketin öte yandan, “Suç örgütü lideri” denilen Aziz İhsan Aktaş’a ait hisselerinin de 3 Ocak’ta Uğur Aktaş’a devredildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 40 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediyesi’nin karıştığı iddia edilen ihale yolsuzluğunda ismi geçen Bilginay şirketi, “Suç örgütü” olarak tanımlandı. Şirketin ihale kayıtları ise Beşiktaş Belediyesi’nin ihalesi ile anılan şirketin kamudan 8 milyar 82 milyon TL’lik ihale aldığını ortaya koydu.