Suç ortaklarının alkışları

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Ekim ayından bu yana Gazze’ye ölüm kusan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ABD Kongresi'nde ayakla alkışlanan konuşması büyük tepki çekti. Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yapan Gazze Katili, kongre üyelerinden daha fazla destek istedi, “Bize gerekli teçhizatı verin, işi daha çabuk bitirelim” dedi.

ABD Kongresi'nin Filistin kökenli tek üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "savaş suçlusu" yazan bir pankart tuttu.

Bazı kongre üyeleri de Netanyahu’yu protesto etmek amacıyla Kongre’ye gitmedi. Netanyahu'nun konuşması sırasında Kongre binası dışında ve içinde binlerce gösterici protesto yaptı. Protestolara polis biber gazıyla saldırdı.

Sosyal medyada Netanyahu'nun Kongre'deki alkışlı konuşması Hitler'in Alman Parlamentosu'ndaki konuşmalarıyla kıyaslandı.