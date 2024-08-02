Suça karışanların oranı arttı: Çocuklar da uyuşturucu batağında!

TÜİK, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıkladı. Çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 10,7 oranında azalırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçları isnat edilen çocuk oranının yüzde 4,5ten yüzde 4,9'a yükseldiği görüldü.

Son yıllarda uyuşturucu kartelleri için en çok tercih edilen ülkeler arasına giren Türkiye’de, uyuşturucu suçlarına karışan çocukların oranı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2023" raporunu yayımladı. Buna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 537 bin 583 oldu.

Bu olaylarda çocukların 242 bin 875'i mağdur olarak, 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 84 bin 751'i bilgisine başvurma amacıyla, 15 bin 716'sı kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 11 bin 179'u kabahat işlediği iddiasıyla, 4 bin 228'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARIŞAN ÇOCUKLARIN ORANI ARTTI

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 39,8'ine yaralama, yüzde 20,8'ine hırsızlık, yüzde 7,7'sine pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'una uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,0'ına ise tehdit suçları isnat edildi.

Çocukların karıştığı uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçlarının 2022 yılındaki oranı yüzde 4,5 olmuştu.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 45,2'SİNİ MAĞDUR ÇOCUKLAR OLUŞTURDU

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 242 bin 875 çocuğun yüzde 89,7'sini suç mağduru, yüzde 10,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlar, yüzde 8,6'sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4'ü tehdit, yüzde 13,9'u ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.