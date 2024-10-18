Suça kim alan açıyor araştırılsın

Haber Merkezi

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, suç örgütlerine alan açan koşulların belirlenerek giderilmesi ve toplumsal adaleti zedeleyen cezasızlık pratiklerin tespit edilerek gereğinin yapılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Önergede “Türkiye’de artan ekonomik kriz, yüksek enflasyon gibi durumlar da bu grupların çoğalmasında etkili olmaktadır. İktidarın ekonomik krizin etkilerini çözme noktasındaki yetersizliği, toplumsal eşitlik dengesini ciddi derecede sarsmıştır” denildi.