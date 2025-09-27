Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi: "Yaş arttıkça indirim oranı da azalacak"

Başta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere birçok konuda değişiklik getiren 11. Yargı Paketi’nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pakette son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara yönelik cezaların artırılacağı öne sürüldü. Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerinde yaş arttıkça oran azalacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini söyledi. Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancaların da bu düzenleme dahilinde değerlendirileceği kaydedildi. Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, pakette öne çıkan bir diğer başlık, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Böylece özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek. Af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı öngörülüyor.

Pakette yer alması beklenen diğer maddeler şöyle: