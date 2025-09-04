Suça sürüklenen çocuklar için yasal düzenleme hazırlanıyor

Son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, yaralama, gasp ve kurşunlama olaylarında büyük bir artış yaşanıyor.

2024 yılında çocukların taraf olduğu olay sayısı 600 binin üzerine çıktı; bu olaylarda yaklaşık 200 bin çocuk suça sürüklendi. En sık işlenen suçlar arasında saldırı, hırsızlık ve uyuşturucu öne çıkıyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, Minguzzi cinayetinden bu yana çocuk suçluluğu konusunda bir taslak üzerinde çalışıyor. Çalışmanın odağında Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi var. Bu madde yaş küçüklüğünü düzenliyor ve mevcut haliyle 15–18 yaş arasındaki çocukların cezalarında otomatik indirim öngörüyor.

Yeni taslağa göre bu sistem değişecek. Hakimlere takdir yetkisi tanınacak; özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. Böylece çocukların “yaş indirimiyle kurtulursun” vaadiyle suç örgütlerinin eline düşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme yalnızca ceza indirimlerini kaldırmakla sınırlı olmayacak. Çocukları suça sürükleyen aileler hakkında cezai yaptırımlar öngörülüyor. Önleyici tedbirleri yerine getirmeyen kamu görevlileri de sorumlu tutulacak.