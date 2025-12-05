Suça sürüklenen çocuklar komisyonunun üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda "Çocukların Yaşam Düzeyinin Arttırılması ile Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Araştırma Komisyonu"nun üye seçimi yapıldı. Komisyonun, 10 Aralık 2025 Çarşamba çalışmalarına başlaması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen ay suç işleyen ve suça sürüklenen çocuk konusunun ele alınacağı Meclis araştırma komisyonu kurulmuştu. Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerin TBMM Genel Kurulu'na sunduğu ortak öneriyle kurulan komisyonun üye seçimi yapıldı.

Buna göre komisyonda AK Parti'den Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt; CHP'den Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez; DEM Parti'den Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP'den den Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk; İYİ Parti'den Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ve Yeni Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili Elif Esen görev yapacak.

Komisyonun 10 Aralık 2025 Çarşamba çalışmalarına başlaması planlanırken ilk toplantıda komisyon başkanı, başkan vekili, sözcü ve katip seçimi yapılması kararlaştırıldı.

AK Parti tarafından geçen günlerde Meclis’e sunulan ve Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden 11. Yargı Paketi'nden suça sürüklenen çocuklara ilişkin planlanan düzenlemeler çıkartılmış, komisyon kurulması kararı alınmıştı.

Araştırma komisyonundan çıkacak olan rapor doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeler yeniden gündeme alınacak. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.