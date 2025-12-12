Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete’de

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonuna seçilen üyeler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı il çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimine dair karar yayımlandı.

Karara göre Komisyon Başkanı AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Başkanvekili AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Sözcü AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülsen Öztürk, Katip Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk oldu.

Komisyon üyeleri ise Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AKP Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yeni Yol İstanbul Milletvekili Elif Esen, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AKP Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kankı, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, AKP Sivas Milletvekili, Rukiye Toy, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt olarak belirlendi.