Suçları kırsalda olmak mı?

Aydın’ın Söke ilçesinde Kisir ve Çavdar ilkokullarında sınıfların birleştirilmesi kararına karşı dün Hükümet Meydanı’nda eylem yapıldı. Öğrenci sayısının 10’un altına düştüğü gerekçesiyle Kisir İlkokulu’nda 1. ve 2. sınıfların, Çavdar İlkokulu’nda ise 3. ve 4. sınıfların bir arada okutulmasına tepki gösteren veliler ve eğitim örgütleri, uygulamanın hem Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’ne hem de eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu söyledi. Burada konuşan Eğitim Sen Söke Temsilciliği Başkanı Murat Karayeğit, birleşik sınıf uygulamasının temel haklara aykırı olduğunu vurguladı.

Karayeğit, yüz binlerce atama bekleyen öğretmen varken sınıf birleştirmenin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Eğitim her bireyin eşit koşullarda alması gereken temel bir haktır. 21. yüzyıl Türkiye’sinde yüz binlerce atama bekleyen öğretmen varken, yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda binlerce norm fazlası öğretmen mevcutken, sadece sınıflarda birkaç öğrencinin eksik olmasından dolayı normları kapatılarak sınıflarımızın birleştirilmesini vicdani bulmuyoruz” dedi.

Söke Veli-Der Başkanı Mehmet Kaya da karara tepki gösterdi. Kaya, norm fazlası öğretmenler bulunmasına rağmen sınıfların birleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kaya “Öğrencilerin ve ailelerin suçu kırsalda yaşamak, çalışmak ve ülkeye katma değer katmak mı?” diye sordu. Eylemin ardından kararın geri çekilmesi talebiyle Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmek üzere imza toplandı.