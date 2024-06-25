Suçları ortada, savcılık göreve!

Haber Merkezi

Diyarbakır ve Mardin arasındaki kırsal alanda çıkan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının Dicle Elektrik Dağıtım AŞ.'nin (DEDAŞ) bakım onarımını yapmadığı elektrik hatlarından kaynaklandığı tartışmaları sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı yüzlerce hayvanın öldüğü bilgisini paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında yurttaşların kayıplarına yönelik hasar tespitinin tamamlandığını duyurarak “Diyarbakır’da 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı belirlenmiştir. Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş hayvan ölmüştür. Mardin’de de Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanı yanmıştır” dedi.

Öte yandan Mardin’in Derik ilçesinde çıkan yangının elektrik hattından kaynaklandığı güvenlik kamerasına yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Ahmet Baran Yazgan ve beraberindeki heyet yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine dün taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerin ardından konuşan Başarır, Cumhuriyet savcılarının nesnel ve objektif bir şekilde araştırma yapması için çağrı yaparak “Burada görüyoruz. 50 yıllık direklerle elektrikler veriliyor” dedi. Ağbaba ise “Burada özelleştirmenin sonucunu görüyoruz. Hiçbir yatırım yapılmamış. Elektrik telleri, kaynak yapılarla elektrik veriliyor. Bu ciddi bir şekilde araştırılmalı” dedi.

YURTTAŞ HEDEFTE

Tanrıkulu da “DEDAŞ olağan suçunu inkâr ederek, yurttaşları hedef gösteriyor. Raporlar ortaya çıkacak. Anız yangını olmadığı genel kanı olarak görüldü” diye konuştu. Tarım Orkam-Sen Bursa Şubesi yetkililere de yangınlara ilişkin etkin soruşturma yürütmeleri yönünde çağrı yaparak “Gerekli tedbirler alınsın, ülkenin tarım ve orman alanları yanıyor” dedi. Ayrıca DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için çağrı yaptı.