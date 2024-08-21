Suçların mağduru olan ailelerin yanında olacağız

Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, boşanma aşamasında olduğu Harun Gül tarafından öldürülen Serpil Kartal’ın ailesini İstanbul’da ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyareti sonrasında aileyle birlikte “Aileyi koruma diye bir kanun çıkarıyorsunuz. Baba cezaevinde, anne mezarda, çocuklar Çocuk Esirgeme Kurumu’nda. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok” dedi.

Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanıklar cezalandırılacak ki bu suçlar tekerrür etmeyecek. Bunun için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu duruşumuz da herkese örnek olsun. Makul gerekçe arayan herkes insanlığa ihanet ediyordur. Bir cinayete makul gerekçe arayan herkes bu cinayetin faillerinden biridir. O sebeple hem hakimlerimiz hem savcılarımız hem hukuk camiası meseleye doğru bir yerden baksın diyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu suçların mağduru olan ailelerin yanında olacağız. İl başkan yardımcılarımız var, avukat olarak bu davaya müdahil olacaklar”