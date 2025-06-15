Suçların üstünü asla örtmeyin!

HABER MERKEZİ

Şırnak’ta son zamanlarda çocuklara yönelik cinsel istismar ve taciz artarken, 10 Haziran’da Yusuf Acar’ın, 4 çocuğa “Cinsel istismar” ve “Nitelikli Cinsel İstismar”da bulunduğu ortaya çıktı.

Kentteki 25 kurum konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılması istenilerek, "Soruşturmanın derinleştirilmesi, açık ve gizli faillerin en kısa sürede tespit edilip adalet önünde en ağır şekilde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Bu şehirde hiçbir çocuğun karanlık bir suskunluğa terk edilmesine izin vermeyeceğiz. Çocukların korunması yalnızca ailelerin değil, devletin, toplumun ve her bir bireyin ortak sorumluluğudur. Adaletin ışığı karanlığın üzerini örtmeyecek; Bu iğrenç suçların üzeri hiçbir şekilde örtülemeyecektir" denildi.