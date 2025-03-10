Suçluyorum - 2: Deprem verilerini akademi camiasıyla paylaşmamak cinayettir!

Prof. Dr. Uğurhan AKYÜZ - ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

BirGün’de 9 Şubat tarihinde aynı başlıkla yayınlanan ilk yazımda deprem hasarlarının azaltılması, deprem dirençli şehirler inşa edilebilmesi açısından elimizdeki verilerin bilimsel tekniklerle değerlendirilerek kullanılması üstünde durmuştum. Suçladığım, elinde veri olmasına rağmen bunları an azından ülkemizin akademi camiasıyla paylaşmayan kurumdur.

Bu kurumun elinde sadece Kentsel Dönüşüm sırasında elde edilen veriler değil, çok daha önemlisi 6 Şubat 2023 depremleri sonrası veriler de vardır. Bilimsel çalışmalar için en maliyetlisi, en pahalısı deneysel çalışmalardır, hele de deney birebir ölçekli numunede yapılıyorsa hem çok zahmetli hem de çok pahalıdır. Bir diğer konu ise laboratuvar ortamında yapılan bir deney ile gerçek durumdaki bir yapı arasında farklar olabileceğidir.

Kahramanmaraş depremlerinde yüzbinlerce bina gerçek bir deneye maruz kalmıştır, bu sebepten ülkemiz açık bir deprem laboratuvarıdır diyorum. Acımız çok büyük ve kesinlikle dinmeyecek, ancak bundan sonraki depremlerde acı çekmemek için maruz kaldığımız depremlerden elde ettiğimiz verileri kullanarak ders çıkarmamız zorunludur.

Depremler sonrası uzman kişiler sahaya gider ve veri toplarlar. Yıkılmış, ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı ve hasarsız yapıları tespit ederler. Bulundukları bölge not edilerek ayakta kalan yapıların yükseklikleri, taşıyıcı sistem türü, hasar tipi ve bölgeleri, tespit edilebildiği kadarıyla çıkma olup olmadığı vb birçok veri. Bunların hepsi toplanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda arşivlenir. İşte bu noktada iki seçenek vardır, bu verileri arşivde saklamak veya akademi camiasının kullanımına açmak.

Bu çok değerli verileri arşivde saklamak bana göre suçtur, zira bunları kullanmamak açıkça bir sonraki depremde yaşayacağımız acılara göz yummaktır. Bakanlık yapıların durumlarıyla ilgili elindeki deprem verilerini mahalleler bazında bile akademi ile paylaşsa bundan çok değerli bilgiler, dersler çıkarılır. Maalesef, bırakın tek tek yapıların durum bilgilerinin paylaşılmasını, mahalle bazında bile bu bilgileri akademi ile açıkça paylaşılmamıştır. Bilgim dışında bazı çevrelerle paylaşılmış olması elbette muhtemeldir. Ancak bu çok daha vahim bir suçtur.

Verilerin en azından belli bir kesimden saklanması, bunların güvenilirliği ve verilerden eldi edilen bilginin doğruluğu konusunda şüphe yaratacaktır.

Bu yazıdaki tüm deprem kelimelerini silip yerine yangın koyun, sel koyun, hangi afeti koyarsanız koyun sonuç aynıdır. Ocak 2025’te yaşanan yangın felaketi, Ağustos 2021’de Batı Karadeniz’de yaşadığımız sel felaketi. Afetlerden sonra çok ciddi çalışmalar yapılır ve çok değerli veriler toplanır. Bu verileri heba etmemek, akademik bilgiye çevirmek bir sonraki felakette acıları önlemek açısından çok değerlidir. İnsan hayatı söz konusu olduğu için bence dünyadaki en değerli şeydir bu.

Son söz: Coğrafya kader değildir, Japonya, ABD, Yeni Zelanda deprem felaketlerinden en az etkilenecek şekilde yaşamlarını oluşturmuşlardır. Türkiye de afetlerde kayıplarını önlemek için yaşam koşullarını oluşturmalıdır. Ülkemizde afetler konusunda dünya çapında uzmanlar mevcuttur, yeter ki verileri değerlendirelim, dersimizi en iyi şekilde çalışalım.