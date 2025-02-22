Suçu da suçluyu da rejim tayin ediyor

Politika Servisi

Ülkeyi büyük bir açık cezaevine çeviren Saray rejimine itirazını dile getiren tüm kesimler düşman ilan ediliyor. Soruşturmalar, gözaltılar ve cezalar birbiri ardına sıralanırken rejimin aktörleri ise ne yapıyorlarsa tersini iddia ediyor.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yönelik soruşturmaya ilişkin konuştu. Tunç, "Üç tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin bulunmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve bu millete hakarettir" dedi.

AKP iktidarının 22 yıldır en önem verdiği hususun adalet olduğunu iddia eden Tunç, "Ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi noktasında çok büyük mesafeler aldık. Bu sayede kalkınmamız arttı, yatırım ortamı iyileşerek bugünlere geldik" ifadesini kullandı.

Ancak son dönemde yaşanan belediyelere atanan kayyumlardan, gazetecilere yönelik gözaltılara, sokak röportajlarında iktidar eleştirisi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan yurttaşlardan, siyasi aktörlere yönelik hazırlanan iddianamelere kadar her bir olay, rejimin gizlemeye çalıştığı gerçeklerin birer fotoğrafını oluşturuyor. Bakan Tunç’un bahsettiğinin aksine, ülkedeki hukuksuzluklar zincirine gün be gün yenileri de eklenmeye devam ediyor.

Sadece dün gerçekleşen bazı olaylar bile siyasetin yargı eliyle dizayn edilmek istendiği açığa çıkartıyor

115 GÜN SONRA HAZIRLANAN İDDİANAME

İstanbul’da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki aramada ele geçirilen dokümanda, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında Ahmet Özer’in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin ‘Demokratik Özerklik’ projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan’a ilettikleri" öne sürüldü.

"Kent uzlaşısı" teorisinin PKK yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak formül olduğu savunulan iddianamede, uzlaşının doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusun özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dâhil edilmesi çerçevesinde oluşturulduğu iddia edildi.

Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

MAHRUKİ’YE 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

YSK Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oylama açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yargılanarak 20 Kasım’da tutuklanan AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme ihtimali nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi. Paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında, eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu iddia edildi.

10 GÜN EYLEM VE ETKİNLİK YASAĞI

Kars’ın Kağızman İlçesi Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına yönelik tepkiler sürerken, Kars Valiliği kentte 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. İlçeye giden bütün yollara kontrol noktaları kuruldu. Kağızman’a gitmek isteyen yurttaşların durdurularak geri gönderildiği öğrenildi. Alkan’a verilen hapis cezasının kayyum ataması için bahane olduğunu ifade eden Kağızman Belediyesi eş başkanları, belediye binasına "Seçimle geldik, kayyumla gitmeyiz" pankartını astı.

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ÖRDÜĞÜNÜZ DUVARIN ÖNÜNDEYİZ

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi, artan soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalara karşı İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi. Basın metnini inisiyatif üyesi Arzu Filiz Güngör okudu.

Güngör, insanca yaşamak istemenin suç haline getirildiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Karanlık bir yolda uzun yürümüş olanlar, ölesiye çalışıp yine de barınak ve yiyecek bulamayanlar, çocuklarına öğün diye utançlarını koyanlar; zulüm kelimesinin bütün yan anlamlarını ezberleyen şairler, sadece işini yaptığı için susturulan sinemacılar, gazeteciler, tiyatrocular, sistemin kara deliğine itilmiş olanlar… Hepimize bir hayat borçlular. İnsanca yaşamak istiyoruz demenin suça havale edildiği sisli bir yoldayız şimdi."

İfade özgürlüğünün, demokratik hakların, eşit yurttaşlığın, sansürsüz sanatın, arzuların özgürlüğünün, hatta sıradan bir gün talebinin bile savcıların iddianamelerinde suç unsuru olarak yer aldığını belirten Güngör, sözlerini şu çağrıyla sonlandırdı: "Kaldırımlardaki çatlaklarda büyüyor otlar, suçlamalarınızla lekelenmemiş bir rüzgâr uzaktan geliyor, çağırırsak buraya toplanır arkadaşlar, hep birlikte ördüğünüz duvarın önünde duracağız. Çağırırsak gelecek arkadaşlar, arkadaşlar çağırıyoruz, gecikmeyin."

AYM HAK İHLALLERİ RAPORU

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2024’e kadar olan döneme ait bireysel başvuru istatistikleri kurumun internet sitesinde yayımlandı.

AA’nın haberine göre, bu dönemde Anayasa Mahkemesi’ne 650 bin 453 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 551 bin 913’ü sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan başvurulardan 456 bin 476’sı kabul edilemez bulundu, 78 bin 3’ünde en az bir hakkın ihlal edildiğine karar verildi. AYM, hak ihlali tespit ettiği 79 bin 251 başvurudan 56 bin 443’ünde "yargılamanın makul sürede yapılmaması", 6 bin 828’inde "adil yargılanma", 5 bin 623’ünde "mülkiyet hakkı", 4 bin 432’sinde "ifade özgürlüğü" ihlalleri belirledi.