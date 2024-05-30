Suçu kat maliklerine attı

6 Şubat depremlerinde 105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davasında 4 tutuklu sanıktan fenni mesul Haluk Koç, suçu kat maliklerine attı. Kendisinin görevlerini eksiksiz yaptığını savunan Koç, “Kat malikleri üzerlerine düşen görevi yapmadı. Bina güçlendirilseydi yıkılmayacaktı” dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Bilge Sitesi’nde 105 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç tutuklandı. Sanıklar hakkında Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşmasına 4 tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunmaları alınan müteahhitler üzerlerine atılan suçlamaları reddedip, tahliyelerini talep etti. Savunması alınan fenni mesul Ayhan Gedik, bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini ve binanın projesinde hata olmadığını ileri sürdü. İnşaat için alınan ruhsatın 8 kat için alındığını, 9 ve 10’uncu katlar için sonradan ek kat izni alındığını ancak projenin buna göre yeniden yapılması gerekirken yapılmadığını kaydeden Gedik, kendi yaptığı projenin yönetmeliğe uygun olduğunu ve bu nedenle beraatını talep ettiğini söyledi.

Savunması dinlenen fenni mesul Haluk Koç ise Osmaniye Belediyesi’nce Bilge Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen Deprem Yönetmeliği’ne göre güçlendirilmesi için tebligatta bulunduğunu ancak kat maliklerinin verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını iddia etti. Binada gerekli güçlendirmelerin yapılması halinde büyük ihtimalle yıkılmayacağını öne süren Haluk Koç, fenni mesul olarak görevlerini eksiksiz yaptığını ve bu nedenle beraatini talep ettiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.