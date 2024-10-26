Suçu meşrulaştırmaya çalışmayın

Haber Merkezi

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Lanzarote Sözleşmesi) 17'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Türkiye'nin 2011 yılından beri sözleşmeye taraf olmasına karşın çocukların korunamadığını vurgulayan Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), sözleşmenin etkin uygulanması yönünde çağrı yaptı.

NİTELİKLİ MEKANİZMA YOK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2011 yılından bu yana bağlı olduğumuz Lanzarote Sözleşmesi’nin hükümleri etkin bir şekilde uygulanmadığı gibi, kamu görevlileri, politikacılar, siyasal iktidar mensubu yöneticiler çocuk istismarını meşru gösterecek şekilde ‘bir kereden bir şey olmaz’, ‘küçüğün rızası’, ‘erken evlilik ve cinsel istismar suçu ayrıştırılmalıdır’ benzeri söylemleri ile suçu affedilebilir bir zemine çekiyor ve suça teşvik ediyorlar. Çocuk istismarcılarına 'af' anlamına gelecek yasal düzenlemeleri her yargı paketinin içinde ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler, evlilik yaşını düşürmenin de fırsatını kolluyorlar. Ülkede halen çocuk yaşta resmi evlilikler gerçekleştiriliyor. Medeni Kanun’da tanımlanan yaştan önce gerçekleşen ‘evlilik’ adı altındaki çocuk istismarlarının sayısını tespit etmekse mümkün görünmüyor. Çünkü Bakanlık veri toplamıyor. Çocuklar, kanunen suç sayılan yaşta, devletten maaş alan din görevlileri eliyle ve dini nikahla ‘evlilik’ adı altında istismarın kucağına atılıyor. Çocuk istismarını önlemek için etkin, bütüncül bir politika ve bu politikayı uygulamayı sağlayacak nitelikli mekanizmalar halen yok."

Lanzarote Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekilen açıklamada şöyle devam edildi: "Oysa Lanzarote Sözleşmesi, çocukların cinsel istismardan ve sömürüden korunması konusunda devletlere nasıl bir yol haritası izleyeceklerini gösteriyor. Sözleşmenin taraf devletlere yüklediği sorumlulukları siyasal iktidara ve çocukları korumakla sorumlu her kademe kurum ve kuruluşa tekrar hatırlatıyoruz: 18 yaş ve altındaki her bireyin çocuk olduğunu temel ilke olarak gözetin. Lanzarote Sözleşmesi’ni etkin uygulayın.”

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SALDIRGAN KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Adana’da yüzde 25 zihinsel engelli 17 yaşındaki C.İ.’ye 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan mahalle bekçisi 36 yaşındaki Mehmet Can D., dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık bekçi Mehmet Can D.’nin kaçma şüphesini göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi. Karar duruşması, aralık ayında görülecek.