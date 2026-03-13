Sucukta sakatat, çayda yasaklı boya: Taklit-tağşiş gıdalar listesine 64 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıda listesini güncelledi. Listeye 64 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünleri paylaşıyor.

Listeye 13’ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 64 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı. Bir markanın ‘dana sucuk’ ibaresiyle sattığı üründe sakatat tespit edildi.

Yine bir firmanın ‘siyah çay’ ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşhanede de et kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildiği belirtildi.