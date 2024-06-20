Sudan-BAE krizi BM’ye kadar sıçradı

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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Sudan'daki savaş hakkında oturum düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ve Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed oturumda tartıştı.

Sudan temsilcisi, BAE'yi Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) cephane ve silah vermekle suçladı.

BAE’li Abushahab ise Sudan Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirerek Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savundu.