Sudan Başsavcılığı, "HDK'nin ihlalleri"yle ilgili soruşturma başlattı

Sudan Başsavcılığının, orduyla 15 Nisan'dan beri çatışan "Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ihlalleri"yle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

"Sudan Tribune" haber sitesine göre Başsavcılık, "HDK'nin ihlalleri"ne ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılığın 500 kayıp ihbarının yanı sıra kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırılarla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Başsavcılık, ihlallerle ilgili bilgisi olan herkesi derhal ihbarda bulunmaya çağrıldı.

Ordu ile HDK arasında başkent çevresi ve ülkenin batısında yoğun olmak üzere 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, yaklaşık 4 milyon kişi yerinden edildi.

HDK, tecavüz, hırsızlık, gasp, insanları evlerinden zorla çıkarma, vatandaşların evleri, hastaneleri ve devlet binalarını işgal etme gibi ihlallerle suçlanıyor.