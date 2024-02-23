Sudan'da 10 binden fazla kolera vakası tespit edildi
Kaynak: AA
Sudan'da 2023 Nisan ortasından bu yana orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaş sürerken tespit edilen kolera vakalarının sayısının 10 bini geçtiği bildirildi.
Sudan Sağlık Bakanı Muhammed İbrahim, ülkedeki kolera vakalarında artış kaydedildiğine işaret etti.
12 eyalette kolera vakalarının tespit edildiğini belirten İbrahim, vaka sayısının 10 bin 800'e ulaştığı bilgisini paylaştı.
Çatışmanın ilk günlerinde salgının bazı bölgelerde görüldüğünü anlatan İbrahim, her geçen gün yayıldığını kaydetti.